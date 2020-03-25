孩子真的不能偷生！日前一名大學正妹在表特板受到關注，天使神顏和魔鬼般的身材讓她瞬間在網路上爆紅，更有網友發現該名正妹的媽媽也超漂亮，翻出年輕時的照片一看，堪比線上女明星和網美，讓網友全都驚呼「基因真的太優秀！」

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在 Instagram 查看這則貼文 @wei.1009 分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 19 日 上午 6:36 張貼

一名網友在PTT表特板貼出一名輔大正妹好幾張美照，只見照片中的正妹氣質清新可愛，衣服下的身材卻超有料，讓網友一秒戀愛。更有網友發現該名正妹去年曾在論壇Dcard以「媽媽以前也可以當網mei」分享過媽媽年輕時的舊照，驚見媽媽20歲時不但擁有充滿靈氣的精緻五官，似乎還撞臉延禧攻略女主角「吳謹言」，正妹也隨即公開媽媽現在的照片，不但依舊美麗，更添了幾分成熟的韻味。

文章曝光之後驚艷全網，不少人紛紛留言表示「這是你姐姐吧！！！！！」、「哇！！你媽現在有點像侯佩岑」、「你確定是現在？也太逆齡了吧!」、「別騙ㄌ 前面的是17歲，後面的是21歲ㄅ」、「岳母!」、「超漂亮目前看過最正ㄉ像混血兒耶」、「好自然的美///」、「這是angelababy+吳謹言+侯佩岑吧！」、「別人的媽媽不會讓我失望」、「基因真的很重要」、「母女戰力都超高」、「媽媽有夠誇張的啦」、「老爸人生勝利組」。