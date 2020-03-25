Her DNA fueled medical breakthroughs(影片源自Youtube)

不死傳奇「海拉細胞(Hela Cells)」，拯救了數百、甚至數千萬人的生命，也改變人類醫療史，海拉細胞原本的「宿主」已經死亡60多年，但其實她還「活著」，並且在全世界研究實驗室裡，至今繁殖約1萬8000代，總重量達到5000萬噸。

如此神奇的細胞，來自於一位非洲裔美國婦女海莉耶塔拉克斯(Henrietta Lacks)的子宮頸癌細胞，1951年開始，她經常感到子宮像打結般疼痛，下體總是出血，因此海莉耶塔前往約翰斯霍普金斯醫院(The Johns Hopkins Hospital)尋求幫助，醫師告知她罹患子宮頸癌，但3個月前剛生完小孩的海莉耶塔，分娩過程中並沒有發現癌細胞。

對於癌細胞異常增生，而感到奇怪的醫師，擅自從海莉耶塔的子宮取走癌細胞樣本，而海莉耶塔縱使已經接受治療，同年10月、也就是診斷出癌症的8個月後，就因為尿毒症過世，當時癌細胞已經擴散全身。留下來的海拉細胞生存、繁殖能力極強，24小時就增加1倍，很快風靡科學界，小兒麻痺症疫苗(polio vaccine)的出現，也是歸功於海拉細胞，對病毒學研究影響相當深遠。

但取得海拉細胞的手法，一直為人所詬病，當時醫師沒有獲得病人同意，擅自取走細胞做研究，直到海莉耶塔死後20年，後代才知道科學史上最著名、最有價值的人類細胞，來自於哪裡。美國莫爾豪斯學院(Morehouse College)教授羅蘭帕蒂洛(Roland Pattillo)，2010年為海莉耶塔設立墓碑，刻上「她的細胞，將永遠造福人類」，海莉耶塔短短31年生命裡，以另一種方式獲得永生。