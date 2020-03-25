新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球延燒，西班牙確診人數也是不斷飆升，截至目前為止已經突破4.7萬人，死亡人數甚至超越了大陸，已有3434名死亡患者，為了防堵疫情擴散，西班牙政府下達全國封城的禁令至今已經11天，但還是有不少民眾「憋不住」，想方設法上街頭閒晃。

Toledo, barrio del Polígono.



Hay paseando un perro un poco raro... pic.twitter.com/9sSeDbcwwE — EL TALAVERANO (@Talaverano78) March 22, 2020

據悉，西班牙政府日前宣布從3月16日起全國居民皆嚴禁無理由外出，但還是可以遛狗。有網友近日就在推特中分享了一張照片，他在托利多（Toledo）的街頭看到了一隻白色的詭異巨犬，走起路來也和一般的狗有些不同，當他仔細一看之後，才發現這根本就不是一隻狗，而是由人所假扮而成的「假狗」，那名西班牙男子身穿白色緊身衣，頭戴著毛茸茸的白色頭套，以四肢著地的方式在向前爬行著，這一幕讓該網友非常傻眼，只好在文中寫道：「有一隻奇怪的狗路過」。

這個男子假扮成狗的行為讓許多西班牙人憤怒，大家都痛批：「只有這個混蛋覺得沒有人會注意到他」、「真的是純種的混蛋」、「然後他再用摸過地面的手摸臉、摸電梯按鍵、摸門的手把…」；不過也有人覺得哭笑不得，「這是上演『我遛我自己』的戲碼？」、「為了出門真的無所不用其極」、「不能出門快把人憋瘋了」。