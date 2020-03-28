《中時電子報》精選本周發燒刊物《從說服自己開始的哈佛談判力》、《當愛來臨時：我與我的貓老師》、《說壞消息的藝術》、《鍛鍊心理肌力：15項心理練習，擺脫那些職場與人際間的控制、害怕、停滯、危機與焦慮》、《打不死的戰狼：華為的快速成長策略與狼性文化》、《和日本文豪一起找妖怪》，根據扼要的精彩書摘，學習有效率的說話方式，透過心理訓練一一改善人際間常碰到的問題，更能從書中獲取各種現實生活很難經歷過的事物，享受閱讀新世界。

【1】 學哈佛級說話術 談判專家吐露關鍵

全球知名談判專家威廉尤瑞(William Ury)創辦「哈佛談判專案中心」，從30多年談判經驗彙整出重點，在《從說服自己開始的哈佛談判力》中提及該如何有效與人達成共識，最重要的就是先和自己談判，「不能說服自己，又怎麽能說服說動別人」；威廉尤瑞「說服自己」的6個訣竅，分別是照顧自己了解內在的感受、想好B計畫此路不通就轉彎、別拒絕人生只要換個角度看待、活在當下接受就會帶來平靜、尊重是代價最低的讓步和願意付出你會獲得更多。

【2】 流浪貓突闖進家被嫌髒 牠神反應男友傻了

每一生每一世，用盡全力也要回到最愛的人身旁。蘿莉．摩爾(Laurie Moore)是一名動物溝通師，能和在世、離世、準備離世或轉世的動物進行溝通，她將與愛貓的故事寫於《當愛來臨時：我與我的貓老師》，真實記錄了與貓同伴奇妙的生死經歷、和動物們的真情互動……跟著此書走上靈性的道路，一同體會與動物間無條件的愛與信任。

【3】 壞消息必害人痛苦？醫曝正好相反

一般人多半不喜歡聽到壞消息，除了可能會有不好的結局外，更會影響自身心情。德國名醫雅利德席胡利(Prof. Dr. Jalid Sehouli)在《說壞消息的藝術》中，透過美國癌症中心醫師華特貝勒的「SPIKES」溝通法，搭配他在醫院工作看到病患們的人生故事，讓大家明白用對的方式說壞消息，不僅能有效解除當事者壓力，還能重啟信任，最重要的是更能帶來更多正能量。

【4】 運動員容易罹患成癮症？專家揭秘

隨著科技不可思議的躍進，世界也正在快速變遷當中。未來將要進入「彈性生涯年代（protean career）」，每個人都需要自主自立、注重成長、持續補充心理的成功能量，也必須為自己創造想要的機會，在變動中增強適應力，因此非常需要培養「工作勇氣」、注重個人的生涯選擇、以及自我實現。從工作、生活形態到人際互動等舊有的活動模式都被徹底顛覆狀態下，我們也需要面對前所未有的心理煩惱，需要在變遷中適應找到幫助成長的正向力量，學習鍛鍊強健的心理肌力。林萃芬擁有諮商心理師的專業證照，不僅橫跨心理諮商界與企業界，更擔任文化及服務業的顧問近十年。除了提供心理諮商，也開設心理學課程，為民眾量身打造屬於自己的鍛鍊心理處方箋。只要懂得將恐懼或壓力，轉化為有建設性的行動，就能引導自己達成生命的目標。

【5】 華為怎浴火新生？探秘背後狼性文化

華為是如何從每一波變革中，比競爭對手更早看到前瞻的機會，進而一躍翻身成為撼動國際的科技王國？華為沒有祕密，只是把許多商業管理與人性管理的基本常識做到了極致。華為「狼文化」以及內部宣傳的「以客戶為中心，以奮鬥者為本，長期艱苦奮鬥，堅持自我批判」的企業文化，就是支撐華為卓越經營能力和高效執行力的基礎。《打不死的戰狼：華為的快速成長策略與狼性文化》帶領讀者從不同角度，看待華人世界經典的企業管理案例，可作為一個借鏡、思考、警示和指引，協助企業厚植更強大厚實的國際競爭力！

【6】日本鬼怪傳說掀議 在地偏好神秘感

日本有許多靈異鬼怪傳說，當地民俗學大師柳田國男在《和日本文豪一起找妖怪》中，彙整來自各地經典鬼故事，無論是路邊的石頭、樹木、池塘和山脈，都可能和妖怪有關；而隨著時間披上更深的神秘色彩，甚至和在地人生活變得密切，長久下來更融入大眾生活。