市區超市或超商數量多，每幾公尺就有一間，讓民眾生活更便利，但偏鄉地區人口少，因此也鮮少有店家進駐，造成當地居民不便。日前有網友提到，家住在山上，近日發現竟出現全聯行動車，讓她非常驚訝，而此照片曝光後，讓2.1萬人直呼好貼心。

一名女網友在臉書社團《我愛全聯好物老實說》寫下「我們山上也有全聯行動車了耶！這樣我們方便多了」，照片中可見，全聯的行動超市車上物資應有盡有，有衛生紙、泡麵、肉品、牛奶、蛋糕及零食等，吸引許多當地居民前來光顧。

不少網友表示「感覺很厲害，讓人想到小時候的麵包車」、「好酷，第一次看到！真的很棒、很貼心的服務」、「很讚哦！希望全聯車車能多多到偏鄉去，讓長者和不便的居民也能採買到物資」、「利潤可能都不夠油錢、員工費，謝謝全聯願意做」、「原來台灣也有超市行動車，之前只知道日本有。希望全聯能擴大，解決一些行動不便的老人家購物問題」。

還有人曝光地點「阿里山下的隙頂」、「我住在阿里山的同學也超開心的！」、「在隙頂夏天買過高山蓮霧和茶葉，全聯從嘉義巿區開車送到隙頂，光是油錢和保養車的錢，頂多只能不賠錢就很強了，真的是在服務阿里山的民眾」。