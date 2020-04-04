每個國家都有不同法律規範，犯法的人也會被處罰，輕則罰錢了事，重則被判刑吃牢飯，有些囚犯失去自由，難免會想盡辦法越獄，試圖非法重回自由之身；全世界有一個國家「德國」，居然有明文規定越獄合法，但詭異的是卻從沒有犯人敢嘗試。

德國在1880年憲法中制定，越獄者不需要受到法律制裁，但其他國家多半對越獄者嚴加處置，最慘還會判死刑，但德國卻反其道而行，讓許多人對此感到困惑；不過，從德國公布此條例後，卻沒有出現犯人越獄的情形。

原來德國治安良好，犯罪率不高，更何況是越獄事件；實際上德國越獄合法的意思，代表犯人越獄這個行為不會受到制裁，因為他們相信人都嚮往自由，但過去的罪並非既往不咎，犯人逃跑後被逮回來，還是要服完剩下的刑期。

此外，越獄合法不代表越獄時做的非法行為也合法，像是破壞監獄裡的設備，就犯了破壞國家財產罪；穿著囚服越獄，表示私自穿走政府資產，犯下竊盜罪；若是越獄時傷害獄卒，也等同犯下傷害罪。越獄各種行為都可能又讓犯人再次犯罪，所以「越獄合法」其實只是一塊能看不能吃的大餅。