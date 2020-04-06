新冠肺炎疫情嚴重，日本為了防範，因此不少企業實施在家上班，但卻也意外提高離婚率，讓不少人相當吃驚。許多日本家庭主婦抱怨，由於推行在家上班的政策，導致丈夫整天在家，反而讓她們壓力很大，甚至看清楚對方的本性，更產生離婚的想法，而這現象又被稱為「冠狀離婚」。

日本TBS電視台晨間情報節目「グッとラック！」，近日報導因新冠肺炎疫情，導致夫妻失和的問題，指推特上搜「コロナ離婚」，就能找到不少主婦的抱怨文，而節目也採訪到2位考慮離婚的主婦，結婚15年的里香小姐透露，丈夫近日在家，一系列行為讓她難以接受。

里香小姐提到，與丈夫一起用餐時，讓她非常痛苦，由於工作因素，所以丈夫平時都不會在家吃飯，「在家工作後，老公從一大清早就開始吵『有沒有東西吃？』」，甚至多次抱怨沒配菜吃，讓她非常心煩，主要還是與收入有關，丈夫每周給1萬日元(約新台幣2793元)，供她與上國中的兒子吃飯與生活。

而平時丈夫都在員工食堂用餐，就能減少一筆開銷，但如今他在家工作，伙食費也算在家庭開支內，如今1萬日元根本不夠用，曾要求增加生活費，但卻遭丈夫無視，她只好打工賺錢維持生計，「其實早在之前，我就考慮過離婚，打工部分原因也是為了賺離婚資金」，經歷這一周後，讓她離婚的想法更加堅定。

而另一名主婦「華小姐」也表示，她終於看清丈夫本性，面對嚴重疫情，讓她感到很害怕，但丈夫卻不願配合，「他常自以為是地說自己沒問題，不會得病，實在是太自私了」，認為丈夫的態度非常差，無法與對方繼續生活。節目最後也提到，其實不少夫妻感情已失和，而此次疫情也成了擊垮婚姻的最後一根稻草。