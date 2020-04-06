新冠肺炎疫情持續延燒，各國政府也拋出「限制出國」的政策，而前幾日台灣正逢清明連假，不少人無法出國，則改往知名景點踏青，但也讓專家擔憂，這可能會成為防疫破口。有一名網友提到，由於疫情因素，因此收假後第一天，老闆便詢問是否有人去11大景點，沒想到結果讓他好崩潰。

一名網友在PTT提到，老闆要下屬自主報告是否有去11個人多的景點，沒想到公司9名員工，竟有8個男女去了墾丁，讓他崩潰的說「放假前也沒聽他們說要去墾丁，要不然我就可以阻止他們，跟這些人一起上班，我好衰啊！好想哭啊」。

不少網友回應「剩下你在公司上班，你只會更慘而已，相信我」、「自主性邊緣 你被動隔離，不錯」、「你要擔心的是老闆：那個 8個人的工作量好好幹」、「你直接回家好了，邊緣人」、「他們只是不想來公司上班吧」、「沒去爽還有被傳染的風險，可憐那！」、「我們公司也有人去墾丁，被叫回家了」，也有人表示「墾丁是疫區嗎？不然擔心那些做什麼？」。