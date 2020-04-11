賣場、超商競爭激烈，但服務型態不太一樣，為了搶占社區型市場，家樂福（Carrefour）推出「便利購」，甚至部分分店還有24小時營業服務。日前有網友在ptt提到，家樂福在全台共有137間賣場，好奇哪一間店最強，卻意外釣出正妹最多的店。

一名網友日前在ptt表示，全台家樂福截至2020年3月20日，已經有137間賣場，其中68間為量販店型態，由於分店數量多，且店面大、東西又多，且每一間店的營業模式略有不同，讓他好奇詢問「全台灣最屌家樂福是哪間？」、「最好吃大家覺得是哪間？」。

許多網友回應「花蓮的，可以看F16」、「新店真的強，一樓好逛餐廳好吃」、「新店家樂福聽說是全國營收最高的分店」、「台中文心最高」、「桃園經國算生意很不錯吧？天母那間真的有高級感，位子也好」、「內壢跟台南安平店真的大」、「台南中華二路那間，在社區大樓地下室，下雨天住社區的，連傘都不用撐就能買東西，門口還有路幾乎直通116」。

還有人點出「桂林店」正妹最多，「桂林路真的好多外國妹妹」、「西門町那間，半夜超多外國人」、「桂林，連外國觀光客都會去逛」、「桂林店啊！店員因為觀光客多，外文都能通了」、「桂林路那間很多日韓人」，由於西門町屬觀光景點，因此附近旅店吸引外國遊客訂房，其中家樂福桂林店也成為日韓遊客必逛行程。