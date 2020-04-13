新冠肺炎疫情延燒，台灣實施口罩實名制，為了緩解藥局負擔，甚至推出網購服務。而台北市政府則與中央合作，率先推出「實名制口罩販賣機」，引發外界關注。不過就有網友好奇，為何口罩販賣機一上線卻引來不少民眾批評？對此，就有內行人點出背後致命關鍵，掀起熱議。

原PO今（13日）在PTT「八卦板」以「一堆人在反販賣機？」為題，PO文指出「口罩販賣機一出來，馬上就一堆人反，說什麼『疫情結束機器要去哪？』啊絕對是有地方可以消化這些機台啊！無論是改裝或是出口，都比藥局人事成本低吧？怎麼還是有一堆人一直問說『啊口罩會不會被偷』、『機器會不會佔空間』…？這種簡單的問題就不要秀下限好嗎！」

貼文一出隨即掀起熱議，不少內行網友紛紛點出關鍵「還是一樣要排隊啊，而且還要保母顧機台」、「還不是要人幫忙引導」、「說要減輕人力負擔，結果還是要雇人去顧機台跟維持排隊秩序」。

也有人吐槽「不是反對，是覺得不實用，噱頭而已；而且有『接觸感染』的風險」、「推販賣機目的要解決排隊吧，至少目前看不出來有解決啦」、「如果是要紓困藥局的人潮還能理解，但是誰說販賣機就不用排隊」、「把實名制拿掉，就變一般販賣機了，那麼之後要怎麼運用又成了其他的問題」。