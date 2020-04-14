克制！何晶改謝台灣 陳時中：台做了讓星困擾的事（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

新冠肺炎疫情全球爆發，包括口罩、酒精、乾洗手等防疫物資需求大增，台灣更率先國際推出口罩地圖及口罩實名制，全方位防疫引起世界各國讚賞甚至仿效。不過就有網友點出2大現象，憂心台灣如此高調的大動作宣傳，恐招致反效果，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，台灣在這一波的防疫表現，全球有目共睹，「但最近幾項事件是不是開始提醒我們有點過於高調，要開始低調點了？」

他指出，台灣過度宣傳防疫成果的作法，猶如雙面刃，「先別說疫情結束還不知道多久，中間有沒有可能破功，對於其他國家的政府來說換一個角度講就是被打臉了。如果過度宣傳下去反而可能不會得到正面的結果，而且台灣經驗也難以套用在其他國家上。」

他也提到，WHO秘書長譚德塞點名台灣，批評台灣種族歧視，以及新加坡總理夫人何晶對台灣援贈口罩評論「Errrr……」所引發的口水戰，兩件事情顯現出網友或是網軍的失控，「即便台灣在這兩件事情上都站的住理，但這些都是沒法讓台加分的。而WHO明面上是『譚得屎』，底下各國的角力和勢力，網友也是未知的，不然英國也不會突然加碼WHO。」

他直言，「現在政府捐捐口罩累積一點友誼和聲量就可以了，在繼續過度宣傳和出征下去只會造成反效果。」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「台灣人千萬不要得意忘形，天佑台灣」、「台灣一直都有愛沾邊的文化，現在更明顯」、「台灣人可以自信但切勿自滿」、「典型的極度自卑變成極度自大」、「自卑變自大很常見。能一貫平常心的本來就少」。

不過也有人吐槽「被巴兩下就認為太高調，你是有多自卑？」、「不卑不亢，哪裡高調了」、「不懂高調在哪，是別人的肯定，台灣也的確很努力」、「台灣沒高調，是各國幫台灣說話而已」。