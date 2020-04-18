狗對於主人的忠心眾所皆知，我們也時常聽聞一些忠犬讓人心痛或者感動的故事。前陣子，義大利一名飼主不幸因罹患新冠肺炎而離世，他所飼養的愛犬對此並不知情，竟然逃出家門走了好幾個小時的路，來到了醫院的門外等候，這個消息傳出後，不少網友都被這隻狗的忠心感動得紅了眼眶。

Stella, fuggita da casa per andare dal padrone ricoverato in ospedale https://t.co/mWb2hMMPa8 — Corriere della Sera (@Corriere) April 15, 2020

根據義大利媒體報導，這隻狗狗叫作Stella，牠的主人日前因為罹患新冠肺炎而被送往一處醫院的重症病房，但不久後就不幸離世，而Stella對於主人已經離開了毫不知情，卻像是有了特殊的感應，竟獨自撬開家門，走了幾個小時的路程來到該間醫院的外面靜靜等候。

家人們發現Stella不見後非常著急的到處尋找，沒想到卻看見了牠忠心耿耿的模樣，內心備受感動，但也只能悲傷地和牠告知主人已經過世的消息，並帶牠回到家中。

這則故事曝光後，許多網友都被感動到紅了眼眶，紛紛留言：「狗狗真的不論你貧富貴賤都不離不棄」、「之前還看過一個狗狗跟著急救車，急救車裡有牠的主人，大部分狗狗真的很單純，牠們的愛也純粹」、「我的眼淚不要錢」、「狗狗是人類的好朋友！一定一定要善待牠們」、「狗都比有些人重感情知恩情」。目前Stella也已經被原主人的親戚收養，重新獲得了一群愛牠的家人和溫暖的家。