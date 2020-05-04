美國近年來不斷販售攻擊力較強的軍事武器給台灣，對此，就有網友好奇「美國為什麼大量幫台灣取得攻擊性武器？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人分析背後內幕，直言「給台灣越強大的武力，中共武統代價越高，美國親自動手的必要性就越低，美國人當然到底是為了自身國家利益」。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，美國過往一向堅持台灣只能取得防禦性武器，連當年F-16都只給去掉對地攻擊軟體的閹割版，「但這幾年，一下賣給台灣用來攻擊雷達AGM-88、一下協助台灣開發空射巡弋飛彈的萬劍彈，連超音速反艦飛彈的雄三都幫台灣把射程延到600KM，根本就可以當巡弋飛彈用，更別提射程1500km的台灣戰斧雄2E，還有中程地對地飛彈，射程2000KM的雲峰了…」

他不解，上述這些武器若硬說是防衛性武器，不免太過牽強，並好奇問道「為什麼美國突然轉性，要大量幫台灣取得攻擊性武器呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「他們要賺錢啊，他們狂賣台灣狂買，根本直銷王」、「台海和平本來就是要靠恐怖平衡啊」、「讓戰爭只在太平洋發生啊」、「真的開戰美軍可以少死一點人」、「因為中美交惡，賣武器不用再看中共臉色」、「因為現代防禦比起來被動防禦，讓人不敢打更重要」、「給台灣越強大的武力，中共武統代價越高，美國親自動手的必要性就越低，美國人當然到底是為了自身國家利益」。