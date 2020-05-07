台灣美食小吃百百款，吸引不少外國觀光客爭相前來朝聖，對此就有網友好奇，「台灣發明的特色美食有哪些？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出不少專業老饕，一致點名「紅燒牛肉麵」是台灣原創。

原PO今（7日）在PTT「八卦板」PO文表示，除了大陸也有的麵線、蚵仔煎、臭豆腐、牛肉麵…這些坊間常見的小吃之外，台灣的特色美食有珍珠奶茶、嘉義美乃滋涼麵、台中東泉辣椒醬等等，不過他也不禁好奇，「還有哪些是台灣發明的特色美食啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「蒙古烤肉，月亮蝦餅，五更腸旺」、「大腸包小腸、火焰骰子牛肉、雞排」、「雞翅包飯、左宗棠雞、黑松沙士、蘋果西打」、「新竹水潤餅」、「台式牛排啊！鐵板麵其實也算」、「蛋餅、土魠魚羹、棺材板」、「蛋餅啊，台式蛋餅應該只有台灣有吧」、「台灣算是很多食物的發源地，許多的食物來台灣改良後也變得很好吃」。

不過也有人糾正原PO，「紅燒牛肉麵是台灣原創啊」、「紅燒牛肉麵是台灣發明的啦」、「台灣牛肉麵的湯是台灣獨有的啊」、「牛肉麵是在台灣發明的，發明人是外省老兵」、「牛肉麵是台灣的吧！他們那都是蘭州式的」、「牛肉麵是台灣的」。