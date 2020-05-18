大陸一名婦人帶家人到自助餐廳，竟然在鮑魚中發現2條活生生的蟲在爬行。(影片來源/YouTube/wang zhang/如遭刪除請見諒)

和朋友聚會或是慶祝特殊節日的時候都會想到外面餐廳享受美食，除了口味之外，大家最擔心的就是餐廳的衛生狀況。大陸一名女子就帶著家人到一家自助餐廳用餐，沒想到在食物中發現2隻活生生的蟲子，和餐廳反應後廚師竟然表示「這是正常的」離譜行徑令他們當場傻眼。

根據外媒報導，大陸江蘇一名王姓婦人，日前帶全家人到一間主打新鮮海鮮的自助餐廳用餐，同行6人共花費710人民幣（約新台幣3000元），不料其中一人拿了一盤鮑魚準備大快朵頤時，竟發現有2條長形蟲子活生生從鮑魚裡面爬出，怵目驚心的畫面讓人看了頭皮發麻。沒想到他們向店家反應後，廚師竟然理直氣壯的表示：「這是正常的，而且這個蟲可以一起吃，是高蛋白」。

從王女拍攝的現場影片可以聽到，店家向她表示這2隻蟲子叫做「沙蠶」，是一種常見的寄生蟲。據了解「沙蠶」常被用來當作釣海魚的餌料，也可以入菜成為美食，因為營養價值高，有些品質優良的價位甚至比鮑魚還要貴。但王女不以為然的說：「我是來吃海鮮的，不是來吃蟲的，即使這個東西可以吃，那你為什麼不另外弄一盤出來，讓想吃的客人自己弄呢？」此事成為網路上的熱門話題，也掀起網友熱烈的討論。