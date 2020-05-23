移民台灣近日成了香港民眾的熱搜關鍵字，足見即將在大陸第13屆全國人大第3次會議審議的「港版國安法」，讓不少港人憂心重重。對此，就有網友好奇，若是香港人真要移民台灣，究竟哪個縣市最適合？一名神人分析點出1居住關鍵，直言「來台灣的香港有錢人差不多也是這樣做的」。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，台灣新住民組成多元，人口也不少，相較於歐美國家的中國城、日本城、韓國城，桃園中壢火車站同樣聚集了許多東南亞移民，因此不禁好奇，若是香港民眾移民台灣，何處規劃成「香港城」最恰當？

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人認為地理位置鄰近香港的「高雄」最為適合，「高雄，氣候接近，地價比北部便宜」、「高雄不錯，港都又有機場」、「韓國瑜早就說要蓋香港村給港人移民來高雄了」；也有人指出「澎湖，可以在那邊建幾百棟高樓，變成迷你香港」、「淡水吧，便宜、臨海」、「台中被港仔買爆了」。

不過也有神人分析，「最好是讓香港人平均分布到各縣市」，因為聚在一起對彼此都不好，「來台灣的香港有錢人差不多也是這樣幹的，最好的方式還是要讓他們慢慢認同自己轉化成台灣人，不然以後會變成很不穩定的社會因素。」