新冠肺炎肆虐全球，日本確診人數超過1.6萬人，起初因輕忽疫情成為重災區，為了避免群聚感染，東京迪士尼樂園於2月29日宣布暫停營業，如今事隔3個月，有日本民眾至附近出差，曝光東京迪士尼的休園現況，讓不少人直呼「感覺隨時會有喪屍衝出來」。

日本網友@Shirakami_rs在推特表示，近日去浦安市附近出差，期間順道看東京迪士尼樂園海洋園區現況，由於休園3個月的因素，柵欄前空無一人，而道路上雜草叢生，看起來已有一段時間沒人整理場地，與過去大排長龍的景象差很大，由於當日天色昏暗，看起來更加陰森，不禁感嘆「真的已經出現廢墟感了」。

還有人曝光鄰近迪士尼的JR舞濱站現狀，月台上幾乎空蕩蕩，不少人回應「感覺下一秒會有殭屍衝出來」、「身上布滿灰塵的米奇，感覺可能會拿著斧頭追著人跑」、「如果沒有管理柏油路，草在半年內就會長成這樣，這也讓我們看到，背後工作人員平時的努力」、「有種被遺忘的感覺，好像《陰屍路》場景」。