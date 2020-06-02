司法院大廈一柱擎天的4樓高煙囪，有民間傳聞是日治時期專門用來焚燒死刑犯的遺體，讓老舊的建築物，氣氛更顯陰森詭譎。對此，司法院官方解密，強調當年只是作為燒廢紙、燒熱水之用，破解謠傳多年的都市傳說。

司法院臉書粉專昨（1日）發文指出，每個日治時期的古蹟，背後一定有滿滿的鬼故事跟傳說，就連現齡超過80歲的司法大廈也謠傳有一根「焚燒遺體」的大煙囪，「司法院西側的中庭，有根4層樓高的煙囪，入口就是現在的醫護室，傳說是司法院在執行死刑後，焚燒屍體的地方。而且還剛好在醫護室旁邊…」。

不過官方解密，其實當時這個大煙囪的用途只有「燒廢紙、燒熱水供暖氣」的功能，只因為過去候審室牢房就在旁邊，才有這樣的都市傳說。

事實上，司法大廈從日治時期開始，就一直是法院，雖然可能難免會有些對於判決不滿的怨氣存在於司法大廈間，但比起執行槍決的刑場來說，暴戾之氣應該就沒那麼強烈，「更何況司法院晚上還有關公在巡邏，有如此正氣凜然的化身，自然就沒什麼鬼故事囉！」