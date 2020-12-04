friDay影音12月推出強片片單陪伴影迷在家過冬！好萊塢鬼才名導克里斯多福諾蘭的燒腦神片《天能》和迪士尼最新動畫真人版電影《花木蘭》都將在12月上架。《花木蘭》由華人女星劉亦菲化身經典角色「花木蘭」，和功夫皇帝李連杰、武打巨星甄子丹、鞏俐飆戲，精彩動作戲和代父從軍救國家的動人故事不容錯過。由約翰大衛華盛頓、羅伯派汀森主演的《天能》劇情大玩「逆轉時間」，燒腦情節掀影迷熱烈討論，在全球開出3.57億美金（約101億新台幣）票房，有不少人2刷、3刷瘋解謎，屆時上架friDay影音，想要幾刷都可以，看到懂為止。

《花木蘭》為迪士尼1998年同名動畫電影的真人翻拍，內容改編自中國民間傳說，描述一位名為花木蘭（劉亦菲飾）的女子代父從軍的巾幗英雄故事。該片斥資60億台幣打造氣勢滂礡場景，光是道具就有近4000件武器、超過1000件戲服，並融入華人歷史朝代元素，精細程度令人歎為觀止，天后李玟更在暌違22年後，重新演唱中文版主題曲〈自己〉，傳達花木蘭克服種種困難的堅定鬥志。

《花木蘭》 因疫情關係，在部分國家無法上大銀幕，改以串流影音平台上架，但仍獲觀眾喜愛，上月在全美觀眾票選獎（Peoples Choice Awards）獲頒「最佳動作電影」。北美權威組織廣播影評人協會今年特設「評選獎超級獎」（Critics’ Choice Super Awards），旨在鼓勵超級英雄、恐怖、科幻、動作等類型電影，《花木蘭》不僅獲最佳動作片提名，女主角劉亦菲則將爭奪最佳動作片女主角獎，風光競逐大獎。

《天能》講述一名CIA探員（約翰大衛華盛頓飾）受神祕組織之雇，潛入幽冥晦暗的國際諜報世界，執行一項超越現實時間限制的重大任務。在搭檔尼爾（羅伯派汀森飾）的協助下，他必須熟悉運用「時間逆轉」的物理現象，找到試圖引起第三次世界大戰的商人安德烈薩托（肯尼斯布萊納飾），為全人類的存亡誓死奮戰。

羅伯派汀森在《天能》上映後人氣水漲船高，近期投入拍攝的新版《蝙蝠俠》也備受矚目，他不僅事業運超旺，感情路也順風順水，據外電報導，羅伯派汀森日前被直擊帶著交往超過兩年的女友蘇琪（Suki Waterhouse）見父母，自然互動就像一家人，更有消息人士透露小倆口已經進入討論結婚的階段，羅伯派汀森有望晉升「最帥人夫」，可說是感情事業兩得意。

《花木蘭》12月4日、《天能》12月15日在friDay影音上架播出。

(中時 )