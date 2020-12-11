知名YouTuber Joeman(九妹)不僅在網路上擁有超高人氣，影音頻道也有超過百萬的訂閱數。一直以來都是肉肉形象和大家見面的Joeman，去年便下定決心要認真瘦身，透過健身和飲食控制，讓他成功甩肉12公斤；日前他曬出結實的手臂和胸肌的照片，讓不少網友差點認不出他就是以前的九妹。

瘦身有成的Joeman曾大方分享自己的瘦身撇步。他表示自己一週會上5次健身房、每週慢跑3、4天，重訓、跳舞1~2次，除了固定的運動動行程，在飲食上也做了控制，要考慮到基礎代謝率，也要儘量低碳、少油少鹽、多吃蔬菜。

從Joeman在社群平台曬出的健身照來看，明顯看得出來臉變尖了，五官也更立體，更不用說結實的胸肌和線條；他在自己的社群平台上說：「深蹲到一半被通知成為200萬訂閱的Youtuber，200萬訂閱花了十年，不算快也不慢，之後會拍一隻慶祝影片，有什麼問題都歡迎留言，接下來就要往300萬邁進了，我會繼續精進自己，請繼續陪伴我。」

許多網友看到「變身」後的Joeman，紛紛在貼文底下熱烈留言：「你誰？？第1、3張都快認不出來了」、「九妹咧？」、「我以為第一張是別人、「認不出來但是好好看」；但也有部份網友歪樓一直問：「為什麼要咬嘴唇啦？」。

瘦身有成的Joeman讓網友看傻認不出 (圖/ Joeman臉書)

(中時新聞網)