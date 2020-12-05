冰河時期的男性因食物不易取得，理想女性體態往往是泡芙女。圖為奧地利歷史博物館收藏的女神像。(圖/Shutterstock)

《每日郵報》3日報導，美國研究人員在分析距今約3萬年的「維納斯」雕像後認為，考量到這些雕像都是「棉花糖」女孩，擁有驚人的「合抱腰圍」，故冰河時期的男性可能因為食物不足，而特別迷戀甚至崇拜擁有高脂肪的泡芙女。

報導中指出，這些製作於距今約3萬年的女神像，從出土迄今已讓學界著迷200年之久。學者們反覆思考，為何當時的男人特別喜歡雕刻擁有驚人事業線、腰圍與豐滿臀部的雕像。

美國科羅拉多大學醫學院的強生教授認為，這些維納斯誕生於北歐陷入劇烈的氣候變化時期，當時食物極為短缺。因此，這些雕像反映出男生理想中的女性身體形像；特別是當時環境艱困，「大屁股象徵能生，大胸部則讓人聯想乳汁豐富」。因此，作為男性心中女神形象的折射，這些雕像誇張的性特徵代表著生育與美麗的象徵。

強生解釋，這些世界上最早的藝術品來自歐洲冰河時期。當時以農業採集與狩獵為主要經濟形態，很難看到肥胖的人。「我們已證明這些小雕像與極端營養壓力有關」。

約在48,000年前，地球開始變暖，此時奧瑞納文化進入歐洲、非洲與近東。當時智人以長矛獵殺馴鹿、馬與象，並採集果子、堅果、植物與捕魚。然而，地球溫度仍可能急劇波動。約自28,000年起至22,000年最後一次冰河期，地球溫度下降到攝氏零下15度，導致食物競爭愈來愈激烈。

隨著大型動物過度濫捕而消失，部分獵人族群因此消亡；部分族群則往南遷移，部分人則轉往森林謀生。正是這種絕望時期，開始出現肥胖的維納斯女神像。它們材質有石頭、象牙，偶爾有黏土製成，有些是做成護身符，懸掛於脖子上，有些則做成傳家寶而世代保存。

強生的研究團隊將全球各地出土的維納斯女神像數據，輸入數據庫中並測量腰臀比與肩膀比。結果發現，越接近冰川地區的女神像，體態往往越肥胖。當冰川越發達，肥胖雕像比例越高，氣候變暖而冰川萎縮時，肥胖雕像的比例也隨之下降。

換言之，雕像的體態反映艱困生活下的理想身材；即食物匱乏時期棉花糖女性比營養不良的女性能更好地撫養下一代，不論是懷孕、分娩、哺乳都擁有較大優勢。做為傳家寶，它們更提供青春期或懷孕初期的婦女應有的體重，以確保產子順利。

雖然肥胖在現代被視為心臟病與中風的成因；但當時女性囤積脂肪，能夠提供妊娠所需的能量，更能在惡劣氣候下發揮保溫作用。這篇發表在《肥胖》的論文因此總結，在不穩定的氣候下，肥胖反而是促使生命延續的重要因素。

(中時新聞網)