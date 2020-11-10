前公懲會委員長石木欽被控與富商翁茂鍾不當飲宴、買股賺進逾2千萬，監察院9月9日公布調查報告，並要行政院、司法院2個月內自行調查完畢，昨天期限屆滿仍無結果，民間司法改革基金會今（10）日赴司法院大門外開記者會，要求兩院盡速公開調查報告，職務法庭也應公開審理石木欽案。

司法院回應，有關石木欽案一事調查，司法院現正在對涉及不當飲宴的司法人員進行密集調查，待有結果，會向監察院提出調查報告。

民間司改會董事長林永頌律師表示，監察院公布石木欽案調查報告，揭露司法界長期性、結構性、系統性的集體貪瀆問題，除了懲戒最高首長石木欽自己違反法官守則，多名監察委員、台南地檢署前檢察官、最高法院前庭長及法官、最高行政法院前院長、調查官及警官都涉與富商翁茂鍾不當接觸。

林永頌說，監察院報告指出諸多疑點，如濫行不起訴枉法裁判、股票內線交易等，除有懲戒責任，還可能涉刑事責任。監察院基於尊重行政、司法自律，請兩院自行調查，但迄今仍無結果，呼籲兩院對於重大風紀案件應積極處理，「否則人民怎麼相信司法？」如果兩院不願公開，呼籲監察院主動介入，積極行使監察權，還原石木欽案真相，彈劾移送違法人員，以正官箴。

林永頌並指，依《法官法》規定，職務法庭認為有必要時得公開審理，但自2012年以來未曾公開，對於「有必要」的認定過於保守；反觀《公務員懲戒法》去年修法後，公務員懲戒案件已全面公開審理，職務法庭也應該更加開放，裁定石木欽案公開審理，並自此建立標準，將來所有司法貪瀆案件，一律以公開為原則，以維司法威信。

(中時 )