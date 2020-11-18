《刑事訴訟法》規範的修復式司法如何進行，司法院邀請各界代表開會，討論研擬《法院辦理審判中轉介修復式司法應行注意事項》，有人認為，不應只有反映被害人保護之單一觀點，也應注意加害人回歸社會的正向意義，如果只是強調被害人保護，須注意是否偏離法院公正中立立場。

司法院為回應修復式司法作為世界各國因應犯罪之策略及趨勢，並協助各級法院依據刑事訴訟法第271條之4第1項規定，在充分尊重被害人及加害人自主之下，將案件轉介至適當之機關、機構或團體，預防將來再犯減少對於刑罰過度依賴，因此開會研商研擬辦理方法。

對草案初稿的規範方向，有與會者指出，修復式司法是回應犯罪的替代措施，雖與被害人保護經常相提併論，但不應只有反映被害人保護之單一觀點，且若相關規範過於詳盡，法院將非單純派案，而是積極介入，此一定位是否會壓縮到專業發展的空間，值得深思。

關於法院之告知義務，有與會者表示，法官在刑事法庭嚴肅的氛圍下告知相關事項，當事人緊張之餘，可能被迫回應而同意；規範詳盡的告知義務，也加重法官負擔而可能導致怯步，建議採取只要雙方願意對話，法院即可將案件轉出的方法，讓專業促進者接手說明相關事項，在促進者所營造和善及信任的氣氛下，相信會有比較好的效果。

(中時 )