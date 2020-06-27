楊貴妃是歷史上赫赫有名的四大美人之一，也是家喻戶曉的紅顏禍水，相傳她跟安祿山有私情，甚至為了掩蓋和安祿山的苟且之事，發明了「肚兜」，流傳至今仍受到不少女性追捧使用。

眾所皆知，唐玄宗和楊貴妃有一個乾兒子，名叫安祿山，他的心機頗深，能言善道又工於心計，不僅在朝廷中謀了一官半職，更備受皇帝和楊貴妃的賞識信任，他每次進宮都會以臣子的名義前去拜見楊貴妃。

雖說是乾媽，但楊貴妃整整小了安祿山二十歲，野史上兩人的關係並沒有那麼純潔。安祿山仗著自己是楊貴妃乾兒子的身分，經常隨意進出楊貴妃寢宮，陪她吃飯、聊天、喝酒，有時甚至還玩通宵。

兩人最知名的苟且行徑莫過於「貴妃三日洗祿兒」的趣聞，「洗三」是古代的一個習俗，在嬰兒出生後的第三日，便舉行沐浴儀式，召集親友為嬰兒祝吉，也稱「三朝洗兒」，意在「洗污免難、祈祥圖吉」。楊貴妃在禁宮中為比她大二十歲的安祿山洗澡，不免讓人感覺啼笑皆非。

此外，《唐史演義》中也提到「祿山與貴妃鬼混一年有餘，甚至將貴妃胸乳抓傷。貴妃因恐玄宗瞧破，遂作出一個訶子來，籠罩胸前。」這「訶子」指的是唐代貴婦中流行的一種無帶內衣，也相傳是楊玉環為掩飾所傷之乳而發明的肚兜；而「祿山之爪」也成了一個有名的典故。