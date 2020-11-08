人生的每一刻，心跳一直都在，平常沒有感覺，但總有一些時候感覺到心跳亂了拍，有時是運動後、緊張時，有時卻是突然跳動變快或是變慢。甚麼樣的心跳改變狀態需要特別注意？臺北仁濟院總院長、前衛生署副署長李龍騰在《中高齡不可忽視的身體警訊》中，詳細提醒說明。以下是重點書摘：

心臟小鹿亂撞是喜事的先兆？張執行長年過50，有喜事該也只是賺大錢，平常除了偶爾吃高血壓藥之外，也沒什麼大起大落之事，但最近老是覺得心臟蹦蹦跳，難道是真的要中獎了不成？

一、心悸的定義

心悸是指我們自己感覺到心臟跳動、心跳過速、心跳偶爾停止，或者是心跳不規律的不適現象，有時會伴有眩暈和呼吸困難等症狀。我們每個人都有心跳不正常的經驗，但是如果這種現象經常出現時，那就有可能意味著身體的某個部位已經出現了異常。

通常我們的心跳是不容易感覺到的，但如果心臟跳動的速率突然間有了變化，心搏速率增加，或是心臟收縮增強，我們就比較容易在頸部與胸部感覺到心跳。如果是運動時，身體的新陳代謝速率上升，氧的需要量增加，導致心臟收縮增強與心臟搏動加快，讓我們感覺到心跳加快，這是正常現象；但在發燒、焦慮、甲狀腺機能亢進、罹患嗜鉻細胞瘤等情況下，則因為刺激體內的腎上腺素分泌過度，會使心臟搏動增加與心臟收縮增強，而造成心悸的現象。

二、引起心悸的原因

(一)精神疾病的症狀表現

例如焦慮症、失眠症、創傷後壓力症候群或慮病症等的病人，常常有心悸的現象。

(二)心臟疾病的表現

心律不整、高血壓、鬱血性心臟衰竭、冠狀動脈心臟病、心臟瓣膜性疾病、肥厚性心肌病變等，常會出現心悸。

(三)生理的反應

當我們受到驚嚇、憤怒、從事劇烈運動，或是女性懷孕的時候，也都會有心悸的表現，這都是正常的生理反應。

(四)對藥物或飲料的反應

例如有的人在吸菸、喝咖啡、喝茶、喝酒之後，會有心悸的情形發生；有的人在使用一些藥物，例如腎上腺素、麻黃素、阿托平、毛地黃、甲狀腺藥物、胰島素、MA抑O制劑、長效型組織胺、氣喘用藥（例如Aminophylline）、抗生素（例如Macrolides、Ketoconazole、Itraconazole等），也可能會引起心悸。

(五)其他疾病的症狀之一

例如糖尿病、甲狀腺機能亢進症、貧血、低血鈣症、出血、低血糖症、姿勢性低血壓、更年期症候群、發燒、嗜鉻細胞瘤等病人，也可能會出現心悸的症狀。

三、心悸的檢查

怎麼樣去分辨這些心悸的原因？通常醫師會從病史詢問開始。詢問有無吸菸、喝酒等習慣、有無食物過敏史，以及過去是否有高血壓與冠狀動脈心臟病病史、心臟瓣膜性疾病、心律不整、心肌病變、糖尿病、高血脂症、甲狀腺機能亢進症、腎臟病、貧血、過敏性疾病等之病況，以及目前使用治療藥物的情形。是否有裝置心律調節器或人工心臟瓣膜、心臟病的家族史，以及家族是否有猝死的病例、過去是否有精神方面疾病，或服用治療精神疾病的藥物等，都是很重要的訊息。

理學檢查除了量血壓、體溫、脈搏、呼吸速率等生命徵候外，還有觀察精神狀態、結膜是否蒼白、有沒有突眼、甲狀腺是否腫大、心肺有無異常、肢體有無水腫，或者有無壓痛的現象等，都有助於釐清心悸的可能病源，也是安排進一步檢查的依據。

進一步的檢查包括心電圖、胸部X光、血球檢驗、血糖、甲狀腺素、肝腎功能與電解質等。如果有使用毛地黃治療的病人，就要檢查毛地黃濃度，以協助判斷是否為毛地黃中毒。在懷疑心悸的原因為心律不整時，則可以做24小時心電圖檢查，因為症狀不一定會在白天發生。

醫師小叮嚀

如果心悸是由心臟疾病引起的，或是呈現生命危急的徵候時，應立刻送急診。若是肇因於驚嚇、憤怒或劇烈運動後的心悸，只要靜下來休息，應會在短時間內恢復。大多數非心臟病引起的心悸患者，經由適切的治療、追蹤和調適，都可以獲得改善。

心悸與某些疾病有關，中高齡朋友發生心悸現象時，千萬要謹慎以待，不宜自認為喜事要來，或只是緊張而已，休息一下就好。一定要找醫師做詳細檢查，否則會誤了治療的黃金時機。

作者簡介／李龍騰，臺北仁濟院總院長、臺大醫學院兼任副教授、前衛生署副署長，著有《中高齡不可忽視的身體警訊》、《快速入門！臺灣人不可忽視的百大病症》等書。（編輯梁惠明）

(圖/三民書局提供)

(中時新聞網)