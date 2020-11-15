「攝影之最在虎山」主辦單位邀請美少女擔任模特兒，讓攝影團體在虎山藝術館園區進行人像拍攝，並由攝影指導老師指點，過程中互相觀摩、切磋，交流攝影技巧（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

由南投攝影學會主辦，縣內一年一度的攝影界盛事「攝影之最在虎山」聯合展覽於15日在虎山藝術館展開序幕，現場聚集1500位愛好攝影人士，在南投這個富有人情味、層巒疊翠的好地方，分享攝影作品。

活動由南投攝影學會理事長陳俊昇主持，投縣府文化局長林榮森及觀光處長陳志賢皆出席。林榮森說，縣內風光明媚，是藝術家創作的最佳環境，他上任後將攝影類納入南投縣玉山美術獎，參賽作品相當踴躍，成效很好，吸引全國民眾拍攝南投的美景，很高興藉此達成行銷旅遊和觀光目的。

陳志賢說，攝影結合旅遊是很棒的活動，南投有美好的人文、自然風景、產業和節慶活動，明年預計與文化局擴大辦理風景區攝影比賽，藉由攝影大師的視角，紀錄這些美好事物。

陳俊昇指出，今年以「見攝南投」為主題，讓前來參加的全國各地攝影團體，都能看見南投、拍攝南投，藉此推廣這裡的好風光。展覽作品總共800件，涵蓋紀實、風景、生態、人文、運動等等，類型相當多元。

「攝影之最在虎山」展覽時間從11月15日至11月29日（週一休館）；展覽地點位於中興新村虎山藝術館，邀請民眾踴躍參觀。

(中時 )