你可能不會因為有禮貌而讓別人記住，

但你肯定會因為不禮貌而讓別人記住。

【精彩書摘】

■錯誤01 忽略一步先機的重要性

「每個人的行為都是其自身形象的反射。」

──歌德（Johann Wolfgang von Goethe）

印象在短短幾秒鐘內就會形成。多數情況下，這些印象在互動正式開始之前，就已經決定了該場會面的結果。我們都聽過這樣的說法：「你沒有第二次機會去打造第一印象。」人們傾向於看重細節；細節雖小，卻足以左右你的未來。

經研究證實，第一印象的確非常重要；許多商界人士會根據第一印象決定是否要跟你做生意。藉由提前規劃，你可以決定要如何呈現自己的形象，以及希望留給別人什麼樣的印象。如此一來，你才能為自己一再創造機會，讓別人跟你談成生意、聘用你，並忠誠於你。

在理想的世界裡，其他人不會評判我們。但在商業世界裡，人們在見面的最初短短幾秒鐘內，就會對我們做出評斷，並形成第一印象。我們有必要花時間思考要創造什麼樣的第一印象，以及希望別人把我們看作怎麼樣的人。第一印象包括儀態、肢體語言、外貌與個人風格等各種元素。如果能兼顧這些元素，就能形成良好的印象，對你的職業生涯發展造就長遠的影響。

有三個基本元素會影響我們帶給他人的印象：

1.我們說出的話只占整體印象的百分之七。

2.我們說話的方式──亦即語調和發音──占整體印象的百分之三十八。

3.我們的非語言訊息以及肢體語言則占整體印象的百分之五十五。

這三項元素決定了其他人如何看待我們，也決定了他們對我們的反應。提前一步計畫意謂做好萬全準備，不容有出錯的機會。你必須著重每一個環節，完美呈現自己。不妨想一想你所認識的成功專業人士，看看他們是怎麼辦到的。

▍非問自己不可的關鍵問題

我所欽佩的對象是做了什麼才會如此專業？

我過去從他們身上學到哪些東西，足以幫助我變得更加專業？

我希望大家怎麼看待我？

我想要投射出什麼樣的形象？

◤聽聽別人怎麼說

前陣子，為了裝潢新的辦公室，我們找來多家供應商詢價。可是，我們實在無法相信會碰到這樣的遭遇：有些供應商表現得一副他們是來施捨我們恩惠的態度，有些則在我們第一次開會時就遲到好幾分鐘。我們最終選擇一家擁有最專業人才的供應商，他們對我們十分友善，而且表現出非常開心和我們合作的模樣。他們願意盡一切努力讓我們滿意。遺憾的是，其他供應商忽略了這次合作的大好機會，因而錯失了價值十萬美元的生意。

──舊金山某律師事務所

◤訣竅

你的商業目標應該是讓別人有機會見識到你的優點，並且真正聽見你要說的話。一旦人們因為你的外表或是你明明可以輕易改善的行為而分心時，你就會喪失競爭優勢。

在你職業生涯持續成長的過程裡，敞開心胸面對每一次機會。保持成長者的心態，並且隨時請求他人提供回饋，以利你的成長。

態度決定一切！誠如作家諾曼．樊尚（Norman Vincent Peale）說過的一席話：「我們碰到的每件事，都不及我們看待它的態度還要重要，因為決定成敗的是我們的心態。」

(本文摘自《16個會後悔的溝通方式：想再往上，先避開連高階主管都會犯的錯》/時報出版)

【作者簡介】

基姆‧佐勒（Kim Zoller）

「形象力學」的總裁兼創辦人，擁有二十八年的專業經驗，專精於業務流程、培訓以及職場發展技能。基姆也是馬歇爾葛史密斯高階主管領導力開發專業認證教練（Marshall Goldsmith SCC Executive Coach）。基姆與《財星》500大企業高階主管進行策略合作，並且經常出現在知名國內媒體，包括CNN、CNBC、《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《富比士》等。基姆和她的團隊已培訓超過二十萬人。目前住在德州達拉斯市。

凱芮‧普雷斯頓（Kerry Preston）

在領導力、溝通、簡報、策略規劃和時間管理方面是享有盛譽的專家及演說家。她曾經與基姆．佐勒合著暢銷書《增強你的執行優勢》（Enhancing Your Executive Edge）。過去二十幾年來，凱芮定期與企業合作培訓員工，包括與凱文克萊（Calvin Klein）化妝品合作長達十年以上。目前住在新澤西州安納戴爾市。

兩人的最新出版著作為《說話零失誤，跟誰都好聊。：不白目、不踩雷的溝通課。》（時報出版）

【譯者簡介】

胡琦君

師大翻譯所碩士，工作經驗豐富，當過空姐、自行車賽事主持人、國小英文老師等。四十五歲提早退休後，遊山玩水之際，偶爾接翻譯、教瑜伽。譯有《說話零失誤，跟誰都好聊。：不白目、不踩雷的溝通課。》、《週末的快樂效應》（時報）以及《人生不必走直線》、《最有生產力的一年》等書（天下）。