古今中外，各種連環殺人案讓人毛骨悚然，事實上，北宋時期也有一位變態殺人魔，他的來頭可不小，竟是一代明君趙匡胤的小舅子，名為王繼勳。他唯一的愛好就是生吃美女肉，5年內先後吃了100多人，即便他的惡行重大，但是在姐夫趙匡胤的庇護下，他總能夠大事化小、小事化了，直到宋太宗趙光義上台後，才斬殺了臭名昭彰的王繼勳。

趙匡胤的第一任皇后孝惠賀皇后去世後，便迎娶了彰德軍節度使王饒的女兒王氏，正因為如此，王繼勳一躍成了國舅，在姐夫趙匡胤的提拔重用之下，氣焰愈發強大，而生性殘暴的他，經常買進民間少女充作奴僕，甚至養成了「臠割」婢女的變態習慣，用鋒利的小刀將婢女身上的肉一片一片割下，當下酒菜生吃，手段殘忍血腥。

這些婢女被關在後院的小房間裡，天天過著膽顫心驚的日子，就怕稍有不慎，被王繼勳殺掉吃下肚。直到某天，因為一場大雨沖毀了小房間的圍牆，這些婢女才得以逃出生天，狀告王繼勳。一時之間，王繼勳吃人的消息傳得沸沸揚揚，但是趙匡胤為了顧及去世的亡妻、王繼勳的姐姐王氏，只將他革職。

此後，王繼勳老實了幾年，但本性依舊不改，甚至有愈發殘暴的跡象，礙於他的國舅身分，眾人敢怒不敢言，直到趙匡胤駕崩，趙光義即位，才下令斬殺了王繼勳，當地百姓無不拍手稱快。

至於王繼勳一共殺害並吃掉多少女人呢？據他交代，「繼自開寶六年（973年）四月至太平興國二年（977年）二月，手所殺婢百餘人」。