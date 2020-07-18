兇猛剽悍是許多人對於澳洲袋鼠的刻板印象，但是網路上一張袋鼠爸爸面對妻兒遭到高速車輛撞擊而橫死路邊，牠只能心碎蹲坐一旁，無助的親撫屍體，期盼能喚醒摯愛妻兒的照片，逼哭5千網友。

澳洲墨爾本袋鼠救援協會Australian Society for Kangaroos在本月10日，於臉書粉專PO出一張讓人心碎的畫面，原來是一隻母袋鼠遭到車輛高速撞擊，橫死街頭，保育袋裡的6個月大寶寶也身負重傷，全程目擊的袋鼠爸爸一臉哀痛的伸出手輕撫母袋鼠的屍體，既無助又不知所措。

協會表示，當救援志工獲報後抵達現場時，只見公袋鼠不時用爪子輕推母袋鼠的屍體，試圖喚醒對方。至於6個月大的袋鼠寶寶雖然被緊急送到野生動物中心急救，但仍因傷勢過重，不久之後也喪命。

協會志工事後將這令人心碎的畫面公諸於世，提到袋鼠非常重視家庭也相當忠誠和深情，有著密切的家庭關係和複雜的社會結構，希望民眾正視袋鼠的生存問題，「牠們在澳洲受到迫害，但大多數澳洲人仍未意識到」。