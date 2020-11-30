交通死亡人數，今年1至8月已累積高達1975人，其中4成為高齡者，由於每件事故均會造成一個破碎的家庭，為建構「零死亡、零重傷」的交通安全環境，交通部自9年前開始培訓路老師。交通部今日舉辦「109年度『路老師』頒獎授證典禮記者會」，由政務次長王國材頒發路老師「年度貢獻獎」、「年度金質獎」、「年度銀質獎」獎項共33名、授證合格「路老師」139名。

交通部自2011年至今已培訓合格路老師合計1586名。王國材致詞時強調，這幾年事故嚴重程度有上升趨勢，統計至今年1至8月，道路交通事故的死亡人數已高達1975人（平均每日約8.2人死亡），高齡者即占全體的4成，其中，高齡者騎機車死亡，占高齡者交通事故死亡人數的5成，而行人死亡中有7成是高齡者。

王國材說，近二年路老師培訓的教案區分為都會區與偏鄉不同類型，依行人、機車、汽機車路權、電動代步器、自行車及遠離大型車主題與事故樣態發展各情境宣講教材，提供路老師以淺顯易懂的語言，向年長者宣講交通事故風險，提高道路的應變能力。

依據統計，我國65歲以上老年人口今年已占16％，5年後將進入超高齡社會，因應人口結構急速轉變與交通環境的需求，今年交通部提出「高齡者交通事故防制精進計畫」，含9個工作項目，22個行動方案，各工作項目為「強化教育宣導」、「增加高齡行動輔具使用安全」、「落實監理工作」、「加速推動高齡友善安全工程設施」、「研發弱勢使用者保護服務」、「多元化公共運輸服務型態」、「保障高齡者交通安全專案」、「高齡友善交通精進規劃」、「院頒考評專案」等項，積極因應。

(中時 )