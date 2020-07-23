雷射筆快速移動的光點能激起貓咪的狩獵天性，雖然會讓貓咪喪失自信，不是很好的玩具，但還是有很多人會會在使用實體逗貓棒之前，當作激起貓咪興趣的工具。美國一名男子日前和朋友到戶外踏青，竟意外發現沼澤裡有一隻特殊的「貓咪」也會追著雷射筆的光點到處跑！

美國一名男子用雷射比照入沼澤中，沒想到竟引出一隻野生「貓咪」。(影片來源/FB/Jesse Mains/如遭刪除請見諒)

美國南卡羅萊納州的基窪島（Kiawah island）是一處臨海的美麗綠洲，當地非常注重自然生態保育，不僅擁有美麗的海岸風景線，還棲息著大量的野生動物。一名叫做Jesse Mains的男子日前和朋友Phil一起前往該地度假，經過一座沼澤時，突然發現水面下似乎有生物竄動的影子，一時好奇就拿出隨身的雷射筆往沼澤裡照，沒想到竟然真的引出1隻年幼的短吻鱷，還不停張大嘴巴往綠色的光點撲咬，儘管撲空還是緊追不放的可愛模樣，就好像在逗貓一樣，讓2人都忍不住笑出聲。

影片曝光後瞬間在網路上造成瘋傳，不少人看了都躍躍欲試。但實際上，雖然短吻鱷不會立刻把人類當成獵物，但如果棲息地被侵入，將可能造成牠們憤怒的攻擊。今年5月基窪島就曾發生一起女子不聽勸硬要靠近大鱷魚的事件，最後不幸被拖入水中溺死，當地警方也曾呼籲民眾不要隨便靠近野生動物。