年齡較小的學童回家時，不只要注意路人及來車，甚至還有路上的狗。大陸江西一名男童，放學回家走在街上時，竟被突然衝出的大狗直接撲倒，導致他因此摔在地上，期間大狗緊咬的男童不放，就算被打了仍不鬆口，使男童大腿的肉快沒了。

根據《時間視頻》報導，江西九江一名學童於11月6日16時30分許回家時，經過濂溪區宏達路竟突然遇到一隻大狗，不知什麼原因，大狗竟猛咬他身上的衣物，男童當時力氣根本敵不過狗，還因此被拽倒在地上，大狗使勁的扭頭，不斷的瘋狂撕咬，好像把男童當作敵人一樣。

事發過程被路過一輛轎車的行車記錄器拍下，當時只見一名男子衝上前，用掃打狂打大狗，試圖驅趕牠，但大狗依舊不願意鬆口，陸續有兩名男子加入，拿著掃把一起打，約莫30秒後，狗才鬆開逃走，男童則是痛到坐在地上，而路人則擋在前面，深怕狗又轉頭回來攻擊。

目擊者表示，男童大腿傷勢嚴重，有兩處比硬幣還大的洞，深約2公分左右，而寬則約2至3公分，驚悚的說「那個洞內的肉都沒有了」，路人之後趕緊報警，男童也被送往醫院救治。不少網友嚇壞回應「幸虧有好心人，不然小男孩可能會因此喪命」，也有人發現狗身上疑似有牽繩，且狗種類為羅威納，屬城市禁養犬，因此不可能是流浪狗，氣的表示「建議給狗主人判刑」。