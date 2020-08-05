伴隨著大貓熊寶寶「圓仔妹」的出生，再度掀起一波貓熊熱，但是你知道大貓熊天生是個「捲舌高手」嗎？事實上，過去「圓仔」剛出生時，無論是在打呵欠、喝奶、大便時，時不時露出可愛的小舌頭，尤其是「捲舌功」更是了得，如今圓仔妹的出生，再度勾起大家對於圓仔的回憶，再者，圓仔妹12日齡就顯現出高超的捲舌技巧，更添萌感。

大貓熊是捲舌高手，跟著圓仔妹來練習吧～（影片取自YouTube/臺北市立動物園）

有別於狗狗喝水時，會將舌頭彎成「勺」狀舀水，迅速將水送入口中；貓咪喝水時，則是會伸出舌尖，在碰到水面時立刻縮回，讓細小水柱隨著舌頭飛進嘴巴，避免弄濕下巴。在動物園裡，不少動物喝水時，會用舌頭直接舔水，使得水面產生漣漪，但是大貓熊喝水時相當特別，牠會將舌頭捲成「吸管」的樣子，因此在喝水時，水面相對平靜。

圓仔妹12日齡就看到她喝奶時使出「捲舌功」。（圖／台北市立動物園提供）

大貓熊「圓仔妹」的命名活動正在如火如荼的進行中，第一階段網路徵名至8月7日截止，想幫圓仔妹取名的民眾記得把握最後2天上動物園網站投稿，8月17日將公布第一階段入選名單，接著進行第二階段網路投票。

圓仔妹17日齡就很會捲舌囉！（圖／台北市立動物園提供）

圓仔在非常小的時候就顯現出捲舌技巧了。（圖／台北市立動物園提供）

保育員現在要用雙手才能穩穩的抱圓仔妹去量體重。（圖／台北市立動物園提供）