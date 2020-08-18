搭遊覽車出遊大家難免會難掩興奮激動的心情，忍不住就和身旁的親朋好友聊天，甚至興致來了還會唱起卡拉OK，讓車內的音量一直居高不下，但總是會有人希望可以稍微安靜地休息一下。對此，一名導遊就祭出了妙招，竟送給全車遊客「一人一面膜」，讓網友們看見後全都笑瘋了。

導遊妙招？砸重本送面膜 遊覽車瞬間安靜(影片來源/YouTube/中天新聞CH52)

一名網友在《爆廢公社公開版》上分享這系列照片，並在文中寫道：「導遊送一人一張面膜，終於換來整車的安靜」，只見遊覽車內所有遊客的臉上都敷著白色面膜，大家安靜地靠在椅背上閉目養神，享受著「美容療程」，逗趣的畫面讓PO主忍不住笑出來，更開玩笑地表示：「當導遊要用腦袋」。

網友們看到照片也全被逗樂了，紛紛笑說：「這是高手！」、「欸～真的好聰明」、「窗簾要拉好不然嚇死人」、「導遊這一招還真厲害，每人送一張面膜，直接封住了大媽們的嘴！」、「他們已經迫不及待敷臉結束後要大聲整車分享了」。

不過也有人無奈吐槽，敷面膜具有時效性，這樣的安靜也無法維持很久，「只能安靜15分鐘，成本也很高」、「最多只能安靜30分鐘」、「也才安靜15分鐘啊，而且男生應該不太會願意用吧」、「必須買後面使用方法至少超過30分鐘的」。