現代人搭捷運忙著低頭滑手機，但日前卻有一名主婦級的「時間管理大師」竟然趁著行車時間「飆手速」開啟揀菜模式，時間一分一秒也不浪費，超狂行徑讓人看了甘拜下風。

網友Sophie Li日前在臉書社團《新·路上觀察學院》分享一張照片，畫面中可見，在行駛的捷運車廂上，有一名主婦戴著口罩和遮陽帽，並將背包反揹在胸前，站在捷運車門旁邊，乍看之下似乎與一般乘客無異。

沒想到下一秒她竟然從背包中拿出一把韭菜，開啟揀菜模式，手上還掛著塑膠袋，動作熟練的將爛掉的葉子和蒂頭捻掉。

Sophie Li受訪時表示，她是在捷運新蘆線上撞見這位「主婦級時間管理大師」在捷運車廂上揀菜的奇景，不禁打趣笑說「時間管理高手就在你我身邊！」並且自嘲「當我還在滑手機的時候，她可能已經把晚餐的韭菜都揀好了。佩服佩服，讚嘆讚嘆！」

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「時間管理大嬸」、「超前佈署」、「時間管理系」、「到站後水餃都包好了」、「我以後不敢說我沒時間了，對不起」。

也有人分享自身遇過的奇人異士「我有遇過上公車後秒速削完＋啃完一整顆蘋果的，真的很神奇」、「之前遇到一個太太幫人家在中醫診所拿號碼牌排隊，會一邊揀地瓜葉或摺蓮花準備拿去金紙店賣之類，很強」、「之前看過在捷運上洗臉的，用塑膠袋裝水…」。