網紅「館長」陳之漢遭殺手近距離連開3槍後倒地，所幸並無生命危險。對此，就有網友不解，「殺手為何不用狙擊槍？」貼文一出隨即掀起熱議，內行人分析背後3點考量。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，館長遭槍擊一案，讓他聯想到過去不少黑道開槍仇殺事件，槍手都是持槍衝到仇家面前近距離射擊，再自行前往警局投案。

他不解，若是黑道選擇買通狙擊手，「在屋頂或對街遠距離射擊，被對方人馬當場幹掉的風險低很多，而且也沒人認得出你，射擊後默默轉移位置，警方也很難抓…」不禁好奇問道，「為何殺手都不用狙擊槍呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一致點出3關鍵，包括「僱用狙擊手成本太高」、「狙擊地點難尋」以及「非法狙擊槍難買到」，紛紛留言回應「你以為狙擊槍菜市場有賣逆？」、「太專業、太貴、不符成本，專業殺手起碼也要殺上市櫃ceo或政要」、「到處都有人住啊，哪裡給你找狙點」、「狙擊槍很難搞到手，而且槍跟人被抓到，損失慘重」。

23歲男子劉丞浩（左二）對館長陳之漢連開3槍，遭警方移送至新北地檢署時，全程低頭不語。（戴上容攝）