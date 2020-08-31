幼童不管是心智還是身體都不像大人強壯，要隨時多加留意，以免發生危險。大陸一名年幼女童跟著家人出門拜訪親戚，沒想到在進入大樓電梯時，大人還來不及進門就關起來，導致女童獨自乘坐上樓，門一開就急急忙忙地衝出去找人，沒想到竟從窗戶墜樓而亡。

大陸一名3歲女童獨自搭電梯，竟從8樓墜樓身亡。(影片來源/YouTube/看點視頻/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，大陸湖南省株洲一名3歲女童，在本月28日隨家人一起到某大樓為曾外婆祝壽，搭乘電梯的時候，大人還來不及進入門就關起來了，只留女童獨自在電梯裡。從監視器畫面可以看到，女童焦急的在電梯裡蹦蹦跳跳，並不停敲打電梯門，感覺十分害怕。接著她分別到4樓和8樓找人，沒想到竟然在8樓不慎從窗台墜樓，當場慘死。

這場悲劇讓女童家屬悲痛萬分，外婆更是幾乎崩潰，女童家屬指出，經過測量發現，女童墜樓的窗台距離地面僅有92公分，底部還有一個突出的踢腳線，讓身高僅100公分的女童可以輕易翻出，認為這個大樓設計有嚴重缺陷，更是失事主因。而大樓管理部的負責人則回應表示，會請專業部門鑑定結果，來決定這起案件的責任歸屬。

消息曝光後，網路上也出現2派意見，有人認為根據住宅設計規範，窗外沒有陽臺或平臺的外窗，窗臺距樓面、地面的淨高又低于0.90m時，應設置防護設施，但事發的窗臺淨高在0.9m以上，所以實際上是合乎法規的。但也有人覺得窗台連一個3歲兒童都能爬得出去，那說明安全方面有很大的問題，大樓相關部門應該要承擔責任。