在戶外曬曬太陽打個小盹，感覺十分悠閒，但恐怕要注意是否有不速之客「侵入」啦！國外一名女子日前在家裡後院睡覺，起床後卻感到身體非常不舒服，緊急送醫治療之後，醫生竟從她喉嚨拉出一條長達1公尺的蛇，嚇壞現場所有人。

俄羅斯一名女子在後院睡覺，醒來卻覺得渾身不適，最後才發現是有蛇「入侵」。(影片來源/YouTube/3w-News/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，俄羅斯達吉斯坦（Dagestan）的一名女子日前在自家後院悠閒午睡，睡醒後卻覺得全身不對勁，非常不舒服，便趕緊到當地醫院進行檢查，醫生經過診斷，替她安排了手術，沒多久就將該女子全身麻醉並送進開刀房。

從曝光的影片可以看到，有名男醫生將一根管子插入該女的喉嚨中，一邊推進一邊說「讓我們看看到底是什麼東西」，沒想到下秒竟拉出一條長達122公分的蛇，驚悚的是，該蛇脫離女子口腔之後還馬上蜷曲起身體，似乎還活著，讓一旁的護士全都嚇壞。

報導指出，這條蛇隨後被放入一個桶子中，但不清楚牠之後的下場，也不確定牠到底在該女體內待了多久，甚至連該女子的身分和蛇的種類都尚未確認。事後影片引發瘋傳，有人質疑可能是寄生蟲或巨大的蠕蟲，但從影片上的體積看起來，可能性不大。