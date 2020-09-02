傳統習俗中，結婚收聘金是不可或缺的一部份，不過聘金要怎麼給可是一門學問，一旦雙方認知懸殊，一樁美事可能就此破滅。日前就有男網友抱怨，女方家長開出「500萬」的高昂聘金，甚至看不起他的職業，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書粉專《靠北女友my girl》匿名PO文指出，「如果遇上女方家長結婚前置作業要求甚多，該如何處理？」像是婚宴聘金禮竟高達500萬元，而女友只要反抗父母就會被罵，「女方家長就是死咬沒錢就別結婚，不想女兒跟我一起吃苦；然後一直看不起從事市場的人，覺得是骯髒龍蛇混雜的是非之地！還數落我家人不會教才只能做市場」。

原PO接著指出女方父母出身自台清交知名學府，現職某公家機關主管以上階級，家境富裕，但也不禁感嘆「我都不曉得這些人都如此優越感！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「是用買斷還是用嫁的」、「這種親家不結也罷！勢力眼，要求那麼多，也要看她們女兒值那麼多嗎？」、「傻傻的…市場人都很有實力的」、「混市場的有很多都是田僑仔」、「做市場的都很會賺」、「我朋友做市場，嫁女兒都送房子陪嫁」、「我知道很多做市場的人都超有錢，這下對方家長虧大了」。

不過也有人認為「如果是真的…應該就只是不想把女兒交給你，想要你知難而退吧？」、「單純就不想把女兒嫁給你而已」、「如果真是這價格應該是不想女兒嫁你，純刁難你的而已，並不是真想要這些錢，假設對方的生活真的很優渥，也不會覺得500萬就能讓女兒過的幸福」、「對方要求門當戶對，不是說你工作不好，只能說你高攀不起，分了吧」、「門不當戶不對的層級如果差太多，真的不要給自己找麻煩，終究還是離婚收場」。