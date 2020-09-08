台灣有各類型的吃到飽的餐廳，消費者為了「值回票價」，通常都會挑選價格比較昂貴的食材來享用，網路上也出現不少攻略秘笈。近日，一名網友和同事們一起去吃燒肉吃到飽，結果肉還沒上桌，一名女同事就先吃了一碗滷肉飯，還說自己「吃飽了」，讓他當場傻眼。

這名網友在《爆廢公社二館》中發文，表示自己之前和同事揪團一起去吃燒肉吃到飽，每人要價588元，當眾人點完食材正在等待肉上桌時，一名女同事就先到自助吧台盛了一碗滷肉飯來吃，完食後竟說自己「吃飽了」，連肉都還沒有吃到，讓PO主超級傻眼。

文章曝光後立刻引起網友熱議，大家紛紛笑說：「戰鬥力0分」、「沒關係記得AA就好」、「有錢人的生活就是那麼樸實」、「吃飽就好，接下來可以負責烤肉了」、「衷心代表老闆感謝你」、「至少他有吃到飽」。

另外也有人分享類似的經驗，「之前跟一位同事去吃千葉，他跟我說他是第一次吃這種吃到飽的，有什麼攻略嗎，我回他，喜歡吃的多吃一點就好，然後他就連續吃了四碗滷肉飯，跟我說他吃飽了」、「我家兒子是在等的時間喝飲料，喝個兩杯說他喝飽吃不下了」、「跟我老公一樣賠錢貨，去吃buffet給我吃炒飯然後說很飽」、「有次跟同學去吃到飽的港式飲茶結果他吃了兩個馬來糕在喝一杯茶就說他吃飽了…」。