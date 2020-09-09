「望子成龍，望女成鳳」是父母普遍的心態，但有可能會在無形中讓孩子失去許多珍貴的東西。大陸一名女神童在10歲那年考上大學，被稱為「天才少女」，今年剛畢業的她月薪卻只有6000元，讓她直言：「全都是因為我父母帶我走上錯誤的路！」

根據陸媒報導，河南一名13歲女童張易文被稱為「天才少女」，據了解，她父母在當地開了一間補習班，張易文4歲到幼稚園就讀時，才上了1個月就被父親認為「教育不到位」帶回家，改成在家自學。

經過5年的時間，父親將當年9歲的她直接送去考大學，卻只獲得100多分的成績，沒有被任何學校錄取。但父親沒有放棄，隔年繼續幫她報考，這次以300多分錄取進一間電子信息工程技術的3年制大學。在一般學童準備上小學4年級的階段，10歲的張易文居然已經開始她的大學生活了。

今年13歲的她在7月順利畢業，學校對張易文的評價是「不惹事，也不進行自我炒作，希望別人看不到她，如果不是學校特別關注，可能都不會感受到她的存在。」而畢業後張易文並沒有繼續升學，而是到家裡的補習班擔任助教，月薪大約為台幣6000元。

消息曝光後在網路上掀起熱議，不少網友都認為張易文父母是拔苗助長，這種教育方式反而讓孩子失去珍貴的童年，還有和同齡人相處的機會。她的父親也在事後向媒體透露，女兒有向他反應，覺得他們帶她走上一條錯誤的道路，耽誤了她的一生，讓她變得另類。但張父似乎並沒有覺得有任何不妥，正在替張易文10歲的弟弟準備，預計3年後幫他報考西安交大少年班。