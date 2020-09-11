隨著行動裝置普及，通訊軟體LINE逐漸取代家用電話，無論是文字訊息、語音或是視訊通話，大幅度提升聯絡的便利性。不過日前就有一名女網友透露，無意間發現LINE的隱藏功能，讓她興奮直呼「有如發現新大陸」，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（10日）在論壇網站《Dcard》PO文指出，發現LINE的隱藏功能，「覺得發現新大陸！因為我在這之前都不知道有這個功能，覺得很酷…」原來是只要輕鬆2步驟，就能查出使用者和友人的聊天頻率。

點選「放大鏡」之後，接著點選「日曆」圖案，就能跳出聊天紀錄。（LINE示意圖／李珮雲攝）

首先，先點入對話框，並點選右上方的「放大鏡」；接著點選打字傳送區右方的「日曆」圖案，就能跳出有聊天紀錄的全部日期。

原PO解釋「深色代表有聊天的日期，淺色代表沒有聊天的日期」，若接著再點選日期，就可以看見當天與對方的所有聊天記錄，讓她興奮直呼，「就是這麼神奇！我用LINE那麼久現在才發現」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「看似是很舊的箱子，但還是長知識了」、「好神奇啊我也第一次知道！奇怪的知識增加了」、「翻舊帳神器」、「適用於回去看當初吵架冷戰到底說了什麼話」、「我還以為只能查關鍵字，謝謝分享了」、「已知用火」、「其實我都用這個算我跟我男友交往幾天，但可能後面不適用因為要一直加天數」。