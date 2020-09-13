知名美式賣場好市多（Costco）因為商品種類多樣，加上價格實惠，是許多民眾的購物首選。此外，也有人偏好在好市多購買黃金條塊，賺取獲利，就有網友分享2年前好市多販售的黃金條塊，當時市售1,229,999元，沒想到2年後竟然飆漲5成，驚人價差讓他不禁直呼「千金難買早知道！」

原PO今（13日）在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》PO出好市多販售的瑞士原裝「999.9壹公斤黃金條塊」2年前後的售價對照圖，只見2018年11月6日時，價格為1,229,999元，沒想到截至2020年9月7日的黃金售價，竟飆漲至1,854,499元，漲幅高達5成，讓他好奇問道「有人2年前買過嗎？千金難買早知道…」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「早知道以前信義計劃區那些廢田我也去買幾塊」、「2年前買一張台積電不用20萬，現在肯定賺比這條黃金還多」、「我客戶半年前花200萬買美德醫，現在賺3000萬脫手了，這個還好啦」、「你知道2011年的金價，跟今天差不多價錢？除非全世界的貨幣都變不值錢，要不然金價跟股價一樣，都會再下來」、「也要賣得掉才有價啊」、「現在在高點了，大家都在脫手了」。

不過也有人自嘲「就算知道也買不起」、「錢不是問題，問題是沒有錢」、「我缺的不是將近60萬的價差我缺的是123萬買金條」。