台灣小吃聞名國際，吸引不少外國遊客慕名朝聖，不過就有網友認為，台灣美食沒有獨特性，反觀香港卻有不少獨特美食。貼文一出隨即掀起熱議，許多人反倒一面倒吐槽「真是對台灣料理見識淺薄！」

原PO今（13日）在PTT「八卦板」以「香港為什麼可以發展出那麼多美食」為題，PO文指出，許多人以台灣美食為傲，但他認為台灣美食不具獨特性，「很多好吃的都是日本料理、印度料理、美國料理、法國料理等等，真的台灣料理就滷肉飯、切仔麵、牛肉麵等等不太需要料理技巧的菜餚」。

原PO接著提到，香港發展出不少獨特美食，包括叉燒飯，還有各式煲湯、甜點都比台灣出色，讓他不禁好奇「為什麼香港可以發展出那麼多獨特的美食？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「有沒有注重不知道，不過那種重口味小心身體啊」、「很多台灣大飯店宴會廳的主廚，都是從香港請回來的」。

不過也有人認為「香港食物又不好吃…沒辦法和台灣食物比」、「你問香港為什麼出那麼多明星就算了，美食…」、「香港屬於廣東菜很猛的，台菜屬於福建加外省的混合」、「你到底是要比街邊小吃還是大菜啦？講清楚好嗎？」、「你是不知道台菜有菜系嗎？滷肉飯是小吃吧」、「真是對台灣料理見識淺薄」。