生活中有許多無法用常理解釋的超自然現象！一名女網友在學生時代和朋友一起去夜唱，沒想報半夜遇到臨檢，本來想到爬到高處躲避，卻被無形的力量阻止，事後才發現自己竟然驚險逃過死劫。神奇的經歷讓網友聽了嘖嘖稱奇。

一名女網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示在她17歲的時候曾有一群年紀較大的朋友約她去夜唱，到凌晨5點的時候服務生急急忙忙進來通知有警察來臨檢，她才表明自己其實未成年，服務生便提議她到躲到音控室外的陽台。

原PO擔心警察一開門就看到她，看到陽台有安裝密閉式玻璃，想說應該很安全，決定爬上階梯躲到水塔後面，踏上第2層階梯時，身後卻有一股無形的力量拉住她的衣角，耳邊還傳來「別上去」的微弱低喃聲，接著音控室的小姐就進來告訴她警察走了，剛才詭異的經歷卻讓她十分在意。

天亮準備離開時，原PO想拿飲料給音控小姐道謝，順便幫她把掃具拿到陽台放。一出去才發現，陽台似乎跟剛才看到的不太一樣，陽台上的矮牆上根本就沒有玻璃遮蔽物，探頭出去就是樓下的停車場，這才驚覺「若當時爬水塔階梯，根本沒有窗戶護著我，掉下去也沒有阻礙物撐著，從13樓掉下去，只有死路一條」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友都留言「像是土地公爺爺保佑的感覺！！！」、「不管是什麼在跟你說話，至少是來幫你的，要謝謝祂」、「冥冥之中有貴人相助」、「那聲音應是你的守護神」原PO事後也補充，當時真的不知道為什麼會看到外面有玻璃，可能是凌晨霧太濃也可能是鬼遮眼，不管真相如何她都相信是守護靈在保護她。