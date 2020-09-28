網路讓我們的生活更加便利，卻也讓許多有心人士趁機惡意騷擾。日前一名男網友就在臉書上抱怨，女友最近被噁男纏上，但不懂為何女友不直接封鎖，還要丟給他處理。但網友看到對話之後卻發覺似乎女友有別的心思。

#大家都幸福7557 靠背一下女友為什麼遇到這種不直接封鎖就好 還要丟給我去趕⋯ 算了 通常自己女友遇到這種 都怎處理 噁到我都想打人了⋯我只截到兩張 感覺很多女生被這噁男騷擾過了 所以我是要給他看我的腿毛嗎？ 由靠北女友my girl 發佈於 2020年9月26日 星期六

一名男網友日前在臉書粉專「靠北女友my girl」發文，表示最近一名陌生男子頻頻私訊騷擾他女友，讓無奈直呼「為什麼遇到這種不直接封鎖就好，還要丟給我去趕」最後又向網友詢問「噁到我都想打人了，感覺很多女生被他騷擾過，通常自己女友遇到這種都怎處理？」

從他貼出的對話可以看到，對方一直想要邀約原PO女友出門，甚至直接表明「水族館結束要不要去開房間休息？」還不時要求女友傳「腿照」。最後面則是原PO出來嗆聲說「我是她男友，你是想怎樣？截圖了」。

沒想到對話曝光後，不少網友都傻眼表示一直和對方對話的女友問題很大「女生問題居多欸，為什麼一開始不拒絕？顯示自己行情好？」、「你女友也樂在其中吧」、「不是阿，女生幹嘛做球給人家丟，一開始不要回就好了，還要男友幫忙回」、「這種的直接封鎖就好了，還在你一言我一語的，你女友也有問題，擺明就在享受啊」。