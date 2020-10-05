名著《西遊記》裡的蜘蛛精雖然妖艷美麗，但變成妖怪後在蜘蛛網上捕食獵物的恐怖模樣是許多人的童年的噩夢。日前就有人在樹林裡發現一幅超巨大的蜘蛛網，讓許多人看了都頭皮發麻，直呼：難道真的有蜘蛛精？

ORBWEAVER SPIDERWEB: MDC Media Specialist Francis Skalicky snapped a pic of the orbweaver's spiderweb while out on a... 由 Missouri Dept. of Conservation 發佈於 2020年9月30日 星期三

根據外媒報導，美國密蘇里州保育部（Missouri Dept. of Conservation）的員工斯卡利基（Francis Skalicky）日前在春田市（Springfield）的樹林里發現一個超巨大又密集的蜘蛛網，可以看到，這幅蜘蛛網掛在兩樹之間，感覺不只是昆蟲會遭殃，連路過的人類或小動物碰到都有可能被纏上。

雖然可能因為拍攝角度和光線的關係才會導致視覺上看起來如此巨大，但這個蜘蛛網實際上是比一般蜘蛛網還要再更大一些，是由一種體型偏大的金蛛科蜘蛛所製造。據了解，金蛛科蜘蛛身上有茸毛，看起來會毛茸茸，牠們廣泛分布在世界各地，而大部份溫帶或氣候溫暖的地區都有多於一個物種。牠們主要以捕食昆蟲為主，但可消化比牠們體型大兩倍的獵物，所以還有一說法是牠們也會吃細小的纓蝠。

而照片曝光後也在網路上引起瘋傳，不少人紛紛害怕的留言「晚上經過真的會被黏住」、「很適合萬聖節這個月份」、「應該要在照片上加一些警語，提醒那些怕蜘蛛的人」、「人碰到應該也會動彈不得吧」、「所以說蜘蛛精都是真的…」。