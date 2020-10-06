有錢人的生活真的就是這麼樸實無華且枯燥嗎？一名網友在PTT發文，表示自己的表哥在南科台積電工作，年薪高達500萬，但平常的吃的穿的都走平價路線，讓他十分納悶「表哥幹嘛不穿好吃好？」文章PO出後也有知情網友跳出來揭露真相。

一名網友在PTT八卦板以標題「年薪五百萬只穿平價服飾的人在想什麼」發文，表示他的表哥今年35歲單身，目前在南科台積電當主任，年薪高達5、600萬，但過年回家看到他都只穿平價服飾，車子也是開了15年的老車，假日的興趣則是待在家看免錢的網漫，忍不住問表哥「幹嘛不穿好吃好？」表哥則回答是因為自己習慣了，讓他傻眼直呼「表哥在想什麼」。

文章曝光後掀起熱議，有不少網友紛紛留言「他的錢有某個你不知道的出口」、「喜歡的東西不一樣啊..誰說有錢就一定買車買名牌」、「表示人家會理財啊」、「每個人興趣不同吧，朋友幾億身價也是平價衣服，但買個音響都幾百萬在買」、「不會被物質控制的才是真有錢」、「穿5000元的也不會變成金城武，人貴自知」。

但有知情人士就指出，台積電能跟主任扯上關係的就只有主任工程師，就算考績最好也不可能年薪500、600萬。還有人說自己家人47歲剛升上總經理，年薪才有600萬，質疑主任有可能年薪達到500萬嗎。其他網友看了則留言「對這種文認真是你的錯」、「你跟八卦匿名文認真到底要幹嘛」、「鍵盤年收1000萬輕輕鬆鬆」。