不少生活用品雖然常見，但是專屬名稱卻讓人摸不著頭緒！日前就有網友逛大賣場時，看見走道上的掛牌寫著「蘆筍林」3個大字，讓他十分錯愕，不禁好奇這究竟是何物？於是PO網求解，對此，有內行人出面解惑，直言「要用台語唸」。

原PO昨（7日）在臉書社團《爆系知識家》PO文透露，在專賣生活用品的大賣場內，看見掛牌上寫著「蘆筍林」3個大字，讓他好奇心爆棚，「因為我們只看到雨鞋雨傘雨衣，很認真找蘆筍林，太好奇是什麼，有人知道嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「以為是吃喝的」、「雨傘？」、「這地點在務農人士較多的的地方嗎？」

不過也有內行人跳出解答，指出這是工廠專用的整理箱或搬運箱，「林和籃的台語同音所以蘆筍林＝蘆筍籃」、「以前削盧筍皮前，盧筍要洗，就是用這種籃子裝的」、「真的，我小時候回鄉下 有跟表姐去削過蘆筍，是用這種籃子裝的」、「公文籃也是叫公文林喔」、「我第一次聽到公文林也是滿腦子問號，後來才知道林＝籃」、「『林』的台語發音有兩種，姓氏Lin；樹林、林邊，發『拿』的音，跟籃的台語同音」。