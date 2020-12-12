新北市長侯友宜（左）12日在第41屆時報文學獎頒獎典禮，將散文組佳作頒給作家黃庭鈺（右）。（張鎧乙攝）

第41屆旺旺．時報文學獎在12日舉辦頒獎典禮，公布最後得獎名單，散文首獎由林佑軒以作品〈在巴黎，我亞洲的身體〉拿下，抱走獎金新台幣20萬元，現人在巴黎的他，以預錄影片發表感言，他表示，「謝謝評審老師、親人、好友，還有一路上以心相印、以愛牽成的所有人。」

〈在巴黎，我亞洲的身體〉描寫浪跡天涯的文化觀察者，在巴黎與摩洛哥男子之間的愛欲糾纏，評審須文蔚表示，林佑軒從歐洲人的高大健美，非洲人的黝黑壯碩，反覆辯證每個亞洲人身體，都存在一個弱勢、被殖民的第三世界，全文以凌厲的筆法書寫慾望與性愛，轉折出多層次的族群、認同與情愛的思索，餘韻無窮。

身處異鄉，林佑軒對文化差異特別有感，他以作家張惠菁的句子「時間的題庫，費心的傾吐，愛恨的歧路，信念的坦途」定義自己的書寫過程，對於當前的寫作狀態，則以「異國的薄霧，秋涼的去路，虛實的迷悟，言語的鍛鑄」定格，精準而抒情。

他表示，這是一個特別的時刻，他以影片與大家同在，「這篇散文是我身處在各族裔交會的歐洲，對亞洲身體的思索。」

今年散文組得獎者，還有優選獎崔舜華〈遊當記〉，以及佳作何曼莊〈今年煙花特別多〉與黃庭鈺〈衣戀〉。

崔舜華表示，〈遊當記〉的「當」指的是當舖，描寫她與現在先生在談戀愛時，是處於落魄、流離，沒有工作、沒有未來的狀態，但因為戀愛，讓她覺得生活有了微光。然而，現實生活還是要過，在找到工作前，她開始到不同當鋪比價，典當手邊的金子。

她表示，這些金子，有些是過世爺爺奶奶留給她的，有的還打上她的名字，「在典當時我思考，我賣掉的是名字嗎？還是家族裡面一個彷彿香火延續的幻夢？後來我說服自己，我賣掉的不是我的名字、信譽、羽毛，而是為了現有的幸福做的交易。」

黃庭鈺的〈衣戀〉，描寫她清理衣櫃的過程，發現人生學會放下，空出位置來，反而擁有更多，她在文章裡寫道：「世界是別人的形狀，連一身剪裁都要按照別人的樣板走。」

黃庭鈺表示，丟掉不再適合自己的衣服，學會減法生活，就像是把別人的期待、樣板丟掉，「我從中學會割捨社會對我的期待、對自我的要求、對情感的依賴，覺得變得更輕鬆。」

(中時 )